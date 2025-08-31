El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Se espera que la temperatura más alta se registre alrededor de las 14:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 30 grados, proporcionando un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% por la mañana y disminuyendo a un 22% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad relativamente bajos sugiere que el día será bastante agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 3 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 42 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas más fuertes podrían ser notorias, por lo que se aconseja precaución en actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean realizar actividades recreativas, como paseos por el campo o visitas a los parques locales.

El amanecer se producirá a las 07:46 horas y el ocaso a las 20:47 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Priego de Córdoba se presenta como un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar este día soleado, ya que las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la belleza de la región.

