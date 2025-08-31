El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que puede resultar caluroso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados, proporcionando un inicio de jornada templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, es posible que algunos sientan un ligero aumento en la sensación de calor, por lo que se aconseja tomar precauciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre los 9 y 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio en las horas más calurosas, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para eventos al aire libre, paseos y actividades familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Pozoblanco.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.