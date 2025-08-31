El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en torno al 28%, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y, por ende, más tolerable a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, ya que el calor puede provocar deshidratación si no se toman las medidas adecuadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 15 y 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares en parques y espacios abiertos.

El orto se producirá a las 07:50, brindando un hermoso amanecer que los residentes podrán disfrutar, mientras que el ocaso está previsto para las 20:51, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de la puesta de sol en los alrededores de Palma del Río, donde el cielo despejado permitirá observar un espectáculo visual impresionante.

En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para evitar el golpe de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.