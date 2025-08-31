El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La temperatura se mantendrá en un rango agradable, comenzando en torno a los 22 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se situará en torno al 39% en la tarde, lo que sugiere que el ambiente será relativamente seco, contribuyendo a la sensación de calor. Sin embargo, por la mañana, la humedad será un poco más alta, alcanzando el 67%, lo que podría hacer que las primeras horas del día se sientan un poco más frescas.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre 6 y 27 km/h a lo largo del día. Predominará la dirección del viento del oeste, lo que podría ofrecer un alivio agradable del calor en las horas más calurosas. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ser un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el viento.

A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 28 grados hacia la tarde y bajando a 26 grados al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:53, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará despejada, lo que permitirá observar las estrellas sin la interferencia de nubes.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.