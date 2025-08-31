El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este calor será más pronunciado en las primeras horas de la tarde, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 25% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de entre 15 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 46 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas. Se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la puesta de sol, que se espera que ocurra a las 20:50. La noche se presentará despejada, lo que permitirá observar un cielo estrellado, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente desean relajarse bajo el firmamento.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.