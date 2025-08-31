El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 04:00 y 21 grados a las 05:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y subiendo hasta un máximo de 32 grados a las 17:00. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% a las 00:00 y descendiendo a un 49% hacia el final de la jornada. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco en comparación con días anteriores, aunque la combinación de calor y humedad podría hacer que algunas horas se sientan más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 55 km/h en la tarde. Este viento, aunque fresco, podría generar algunas rachas fuertes, especialmente en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución.

No se esperan precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar y la hidratación adecuada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.