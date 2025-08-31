El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 04:00 y 21 grados a las 05:00.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y subiendo hasta un máximo de 32 grados a las 17:00. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% a las 00:00 y descendiendo a un 49% hacia el final de la jornada. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco en comparación con días anteriores, aunque la combinación de calor y humedad podría hacer que algunas horas se sientan más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 55 km/h en la tarde. Este viento, aunque fresco, podría generar algunas rachas fuertes, especialmente en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución.
No se esperan precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.
En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar y la hidratación adecuada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
- El Córdoba CF suma su primer punto de la temporada en Valladolid
- ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en cada barrio de Córdoba? Así han variado los precios en un año
- Confirmado por la comunidad científica: este extraño mineral solo existe en un pueblo de Córdoba
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Los bomberos rescatan a una vecina atrapada en el incendio de su vivienda en El Realejo
- Calendario escolar 2025-2026: estos son todos los puentes festivos en Córdoba
- Córdoba es la segunda provincia de España donde menos sube la vivienda