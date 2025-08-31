El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango agradable, comenzando en 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 08:00 horas. A medida que avanza la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 33 grados alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% en la madrugada y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 62% hacia las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad. Para la tarde, se anticipan ráfagas de hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento, aunque fuerte, no traerá consigo precipitaciones, ya que se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia.

A partir de la tarde, las nubes altas comenzarán a aparecer en el horizonte, pero no se anticipa que afecten la claridad del cielo ni que generen precipitaciones. Estas nubes, que se presentarán a partir de las 13:00 horas, no serán más que un adorno en el cielo despejado que dominará la jornada.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día ideal para paseos y actividades recreativas, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratados debido a las altas temperaturas. La puesta de sol se espera para las 20:49 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable en Montilla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.