El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días de alta humedad. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Moguer que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del noroeste a lo largo de la jornada, con velocidades que variarán entre 9 y 44 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante, especialmente en las áreas abiertas. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunos momentos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 20:57 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para salir y disfrutar de la brisa nocturna.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta favorable, con un día soleado, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.