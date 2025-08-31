El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero soportable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% y descendiendo hasta un 19% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que la tarde sea más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hacia la tarde, el cielo podría comenzar a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte la estabilidad del tiempo.

La puesta de sol está programada para las 20:46, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para actividades al aire libre, ya sea pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.