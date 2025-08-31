El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un cielo despejado que se extenderá hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados en la mañana y alcanzarán un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su pico. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección predominantemente oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que la tarde sea más soportable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los ciudadanos pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de paseos, actividades deportivas o reuniones familiares en parques y espacios abiertos.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, será un excelente día para disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.