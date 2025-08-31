El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 20 y 30 grados . La tarde será especialmente cálida, con un pico de 31 grados alrededor de las 17:00 horas. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los lucentinos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 44% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable buscar sombra y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los lucentinos disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:48 horas.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.