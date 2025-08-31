El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% y aumentando gradualmente hasta un 66% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 35 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Lora del Río tomen precauciones para mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante estas horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando rachas de hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, hacia la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente las temperaturas, que se mantendrán en torno a los 26 grados al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 20:52, marcando el final de un día que, a pesar del calor, ofrecerá condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Con un tiempo mayormente despejado y temperaturas cálidas, Lora del Río se presenta como un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en esta última jornada de agosto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.