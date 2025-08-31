El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 33 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo a un 18% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Linares se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a velocidades que variarán entre 5 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también podría contribuir a la dispersión de cualquier posible acumulación de polvo o partículas en el aire, mejorando la calidad del ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será ideal para disfrutar de un día en el parque o realizar deportes al exterior. Las condiciones climáticas son perfectas para un picnic familiar o una caminata por la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Linares disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:45 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea agradable y propicia para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un alivio refrescante.

