El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de agosto de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 24 y 23 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 54% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.
A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados a las 10 de la mañana. A pesar de esta ligera disminución, el tiempo seguirá siendo agradable, con cielos despejados que invitan a salir y disfrutar del aire libre. La humedad relativa también irá en aumento, alcanzando un 77% a las 9 de la mañana.
Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas a partir de las 11 de la mañana. A medida que el día avanza, se espera que el cielo se cubra parcialmente, con un incremento en la nubosidad a partir de las 2 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo entre las 1 y las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 30 grados . La sensación térmica será cálida, pero con un viento del noroeste que soplará a velocidades de entre 20 y 25 km/h, lo que ayudará a mitigar el calor.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 4 de la tarde y bajando a 27 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa también experimentará un descenso, llegando a un 36% hacia las 9 de la noche.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y mayormente soleado. La puesta de sol se producirá a las 20:59, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima agradable en Lepe.
En resumen, el día de hoy en Lepe se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
