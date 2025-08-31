El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de agosto de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa en la mañana se sitúa en un 61%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 43% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 9 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a lo largo del día. Para la tarde, se anticipa que el viento alcance velocidades de hasta 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 46 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.
A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 33 grados . A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 27 grados a las 8 de la tarde.
La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos y reuniones familiares.
El orto se producirá a las 7:54 de la mañana y el ocaso a las 8:54 de la tarde, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Lebrija, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento que aportará frescura a la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
