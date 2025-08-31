El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a las 2 de la tarde, antes de experimentar un aumento gradual hacia la tarde.

La temperatura máxima del día se prevé que llegue a los 33 grados en horas de la tarde, alrededor de las 5, lo que sugiere que será un día caluroso. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 33% durante la mayor parte del día. Esto significa que, aunque las temperaturas sean elevadas, la falta de humedad hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más cálidas, lo que contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la ciudad.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 8 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:46. La noche se presentará fresca, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.