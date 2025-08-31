El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% y descendiendo a lo largo del día hasta llegar a un 34% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, no se verán afectados por el tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:54. La visibilidad será excelente, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad ideal para cerrar el día.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura en las horas más calurosas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.