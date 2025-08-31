El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y descendiendo a un 26% hacia la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera a pesar del calor. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 28 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las áreas más expuestas al sol.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:50.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Con un tiempo estable y sin posibilidades de lluvia, los cordobeses podrán disfrutar de un final de verano perfecto, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.