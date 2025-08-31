El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un panorama claro que se extenderá hasta la tarde. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo hasta un 34% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se experimentará en las horas pico. Por la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más calurosas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que la tarde sea más soportable.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Castilleja de la Cuesta disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La puesta de sol está programada para las 20:54 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un cierre de jornada más fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un alivio del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.