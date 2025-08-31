El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:58. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente, con la aparición de nubes altas a partir de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 25 grados, descendiendo a 19 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un pico de 31 grados en la tarde, alrededor de las 15:00. A partir de las 18:00, se prevé un ligero descenso, estabilizándose en torno a los 28 grados hacia la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 54% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 84% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la buena noticia es que no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con la presencia de nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la temperatura de manera significativa. El ocaso se producirá a las 20:59, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado.

En resumen, hoy en Cartaya se disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar, dado el calor que se espera durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.