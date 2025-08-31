El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, brindando un sol radiante que contribuirá a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados , que descenderá ligeramente a 25 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 20 grados a las 06:00.

A medida que avance el día, se espera un repunte en las temperaturas, alcanzando los 32 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 58%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico. La combinación de calor y humedad puede hacer que se sienta un poco más caluroso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 7 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser un poco más intenso en las áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a los que se desplacen por la ciudad como a aquellos que deseen disfrutar de un día en el campo o en la naturaleza.

Con el ocaso programado para las 20:52 horas, la tarde se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de un paseo al aire libre o una cena en una terraza. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.