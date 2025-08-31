El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 35% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor moderada, pero sin llegar a ser incómoda. A medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor estimado de 32 grados .

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad. Se prevé que alcance rachas de hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:48. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta llegar a los 21 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente soleado, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.