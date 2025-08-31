El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el mediodía, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en 24 grados y descendiendo gradualmente a 22 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 59% y el 68%, lo que contribuirá a una sensación de calor confortable.

A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una brisa suave proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. A partir de las 14:00 horas, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa precipitación. Las nubes, que aparecerán a partir de las 15:00 horas, no afectarán significativamente la luminosidad del día, pero sí aportarán un cambio visual en el horizonte. La temperatura se mantendrá en torno a los 31 grados durante las horas más cálidas, y se espera que descienda a 29 grados hacia el final de la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias en el pronóstico. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La noche caerá con temperaturas más frescas, alrededor de 25 grados , y la humedad comenzará a aumentar, alcanzando niveles del 64% hacia la medianoche.

El orto se producirá a las 07:53 y el ocaso a las 20:53, brindando un día largo y luminoso para disfrutar de las actividades veraniegas. En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.