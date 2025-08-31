El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 36% al final del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor que se prevé en las horas centrales. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre, ideal para disfrutar de un paseo o una comida en una terraza.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de eventos al aire libre o simplemente relajarse en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes de Bormujos disfruten de un hermoso ocaso, que se espera que ocurra a las 20:54. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea placentera y fresca.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para aprovechar al máximo el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.