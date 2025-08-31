El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 27 grados a la 1 p.m. y 26 grados a las 2 p.m.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% y aumentando gradualmente hasta un 43% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se verá algo mitigada por la humedad, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento del oeste también contribuirá a la dispersión de cualquier posible nubosidad que pudiera formarse.

A partir de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pico de 34 grados a las 5 p.m. y descendiendo gradualmente hacia la noche. La temperatura se situará en torno a los 31 grados a las 8 p.m., lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias.

El cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas hacia la tarde, pero no se anticipa que esto afecte la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 20:46, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 2 p.m. y las 5 p.m. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado promete un final de verano perfecto para los bailenenses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.