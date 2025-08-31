El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% y aumentando gradualmente hasta un 51% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor, pero el ambiente seguirá siendo cómodo para actividades al aire libre. A lo largo del día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor de 31 grados , lo que sugiere que será un día cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 46 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios abiertos de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:45. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de la vida nocturna de Baeza.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.