El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 25 grados a media tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% y aumentando gradualmente hasta un 49% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable, sin llegar a ser sofocante. La combinación de temperaturas y niveles de humedad permitirá que los habitantes de Baena disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades que podrían llegar hasta los 39 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones en ningún momento del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la tarde y bajando a 27 grados al caer el sol. El ocaso está previsto para las 20:47, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras disfrutas de este espléndido día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.