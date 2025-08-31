El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 59% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados entre las 5 y las 6 de la tarde.
El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del oeste y suroeste. Durante la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 7 a 9 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es recomendable tener precaución con los objetos sueltos en exteriores.
A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias durante el día. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado.
En la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados a las 9 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:47. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la noche.
En resumen, Andújar disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
- El Córdoba CF suma su primer punto de la temporada en Valladolid
- ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en cada barrio de Córdoba? Así han variado los precios en un año
- Confirmado por la comunidad científica: este extraño mineral solo existe en un pueblo de Córdoba
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Los bomberos rescatan a una vecina atrapada en el incendio de su vivienda en El Realejo
- Calendario escolar 2025-2026: estos son todos los puentes festivos en Córdoba
- Córdoba es la segunda provincia de España donde menos sube la vivienda