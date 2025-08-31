El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que oscilarán entre el 56% y el 84% durante las primeras horas del día, se prevé que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso en las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, aumentando a 34 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, por la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación más fresca al final del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes de Aljaraque podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de paseos al aire libre, reuniones familiares o simplemente relajarse en el jardín. En resumen, Aljaraque se prepara para un día de verano perfecto, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento refrescante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.