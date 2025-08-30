El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 30 de agosto de 2025. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará en torno a los 22 grados , alcanzando un máximo de 34 grados a lo largo de la tarde. Este calor será característico de la época, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

La humedad relativa se situará en un 28% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. A medida que avance la jornada, se espera que la humedad aumente ligeramente, pero seguirá siendo un día seco, ya que no se prevén precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 34 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, por lo que se aconseja estar atentos a las condiciones si se planea estar en espacios abiertos.

Los momentos más agradables para disfrutar del aire libre serán durante la mañana y al atardecer, cuando las temperaturas sean más frescas. El orto se producirá a las 07:51, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 20:54, ofreciendo una puesta de sol espectacular que los visueños no querrán perderse.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse en el jardín. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, El Viso del Alcor vivirá un día típico de verano, perfecto para aprovechar al máximo el tiempo libre. Recuerden hidratarse adecuadamente y protegerse del sol para disfrutar de este hermoso día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T06:32:15.