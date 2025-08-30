El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. A las 8:00 AM, la temperatura será de 20 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 35 grados hacia las 5:00 PM, lo que sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 39% por la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con una velocidad que variará entre 2 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o eventos deportivos. Los organizadores de actividades al aire libre pueden estar tranquilos, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 9:00 PM. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 8:54 PM. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para salir a cenar o disfrutar de una caminata nocturna.

En resumen, Utrera vivirá un día soleado y caluroso, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre y actividades sociales. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, pero en general, será un día espléndido para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.