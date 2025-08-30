El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 26% en la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas más activas del día. La dirección del viento será predominantemente del sur, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, se recomienda tener precaución, ya que las ráfagas podrían ser más fuertes en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por el parque.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:55, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los residentes. La temperatura comenzará a descender después de la puesta del sol, pero se mantendrá en niveles agradables, alrededor de 30 grados por la noche.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.