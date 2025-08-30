El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo hasta un 26% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que la sensación térmica sea más cálida, especialmente durante la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará un toque de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz solar, ya que el sol se ocultará alrededor de las 20:55 horas, marcando el final de un día espléndido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.