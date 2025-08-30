El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 22 grados entre las 02:00 y las 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 51%, aumentando hasta un 75% a las 07:00. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 44% a las 11:00 y bajando aún más hasta un 27% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad relativamente bajos hará que el calor sea más llevadero durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada. A las 14:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 5 km/h.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los habitantes de Puente Genil pueden aprovechar este clima favorable para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día ideal para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.