El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 20 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, comenzará un repunte que llevará el termómetro a 18 grados a las 06:00 y 07:00, alcanzando los 17 grados a las 08:00.

Durante la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 23 grados a las 10:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, se prevé que la temperatura alcance su máximo de 32 grados entre las 16:00 y las 17:00, lo que indicará un día caluroso. A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 31 grados, descendiendo gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 37%, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 60% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 4 km/h a la 01:00. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del este y alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en las horas de la tarde. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

Con un orto a las 07:45 y un ocaso a las 20:48, los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.