El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 21 grados entre las 02:00 y las 05:00, proporcionando un tiempo fresco y cómodo. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 07:00 y subiendo a 22 grados a las 09:00, lo que marcará el inicio de un día cálido.

Durante las horas centrales del día, la temperatura alcanzará su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 34 y 36 grados entre las 14:00 y las 18:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque disminuirá a lo largo del día, comenzará en un 67% a la medianoche y bajará hasta un 25% en las horas más cálidas. Es recomendable que los habitantes de Palma del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y se mantengan hidratados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 17:00 y las 20:00, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. El ocaso se producirá a las 20:53, ofreciendo una hermosa puesta de sol en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante las altas temperaturas y aprovechen el buen tiempo para salir y disfrutar de su entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.