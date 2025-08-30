El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un tiempo mayormente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque hasta 35 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 30% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica algo más elevada, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados por la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:55. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en terrazas.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, lo que promete un día agradable para disfrutar de diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.