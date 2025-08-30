El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 22 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 24 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 31 grados hacia el mediodía. La tarde será la más cálida, con un pico de 34 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, situándose en torno a los 28 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a un 43% durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Osuna podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 23:00 horas. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La salida del sol está programada para las 07:49 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 20:52 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.