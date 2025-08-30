El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados durante las primeras horas de la madrugada.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 25 grados a las 10:00 horas, y continúe en ascenso, alcanzando los 30 grados a la 1:00 de la tarde. El calor se intensificará, llegando a un máximo de 35 grados a las 5:00 de la tarde, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% a la medianoche y descendiendo a un 52% hacia las 10:00 horas. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad también disminuirá, alcanzando un 36% a las 8:00 de la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más cálida, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 12 y 18 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas que alcanzarán hasta 16 km/h por la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La puesta de sol está programada para las 20:53 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso.

En resumen, Morón de la Frontera vivirá un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y despejado, perfecto para actividades familiares o deportivas. Se recomienda protegerse del sol y mantenerse hidratado para disfrutar plenamente de esta jornada veraniega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.