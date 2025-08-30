El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera progresiva. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 20 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un ascenso notable, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 30 grados a las 13:00. La máxima del día se registrará entre las 15:00 y las 17:00, alcanzando los 34 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 67% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 28% a las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 20:50, marcando el final de un día que promete ser cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y reuniones familiares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.
