El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 8:00 AM, la temperatura será de 20 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 34 grados a las 5:00 PM, momento en el que se espera el pico de calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo hasta un 22% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del noroeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para eventos al aire libre, paseos familiares o actividades deportivas. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 8:58 PM.

A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche sea más fresca y agradable. En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para aprovechar el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.