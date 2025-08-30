El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 55% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la brisa que se espera a lo largo del día ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio bienvenido.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h, lo que contribuirá a una sensación más fresca en comparación con las temperaturas reales. Este viento será especialmente notable en las zonas abiertas y en las áreas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:44, y el ocaso será a las 20:48, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos, alrededor de 28 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

