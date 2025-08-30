El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Marchena se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 29 grados a las 12:00 y culminará en un máximo de 36 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 35% a las 13:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 49% hacia las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 31 km/h hacia el final de la jornada. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Marchena pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa refrescante. Se recomienda a todos disfrutar de este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.