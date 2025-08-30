El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 34 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 26% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, especialmente para los más vulnerables, como los niños y ancianos.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h desde el sur. Este viento, aunque no será constante, ayudará a mitigar un poco la sensación térmica, especialmente en las horas más calurosas del día. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y suroeste, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un factor a considerar para quienes tengan jardines o cultivos.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento que, aunque moderado, ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.