El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 35 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 27% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día en familia o con amigos en parques o espacios recreativos.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:54 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual digno de contemplar. La temperatura comenzará a descender gradualmente, proporcionando un alivio del calor acumulado durante el día.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado, es una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.