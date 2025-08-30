El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la ciudad. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 24 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a las 02:00 y 03:00 horas, antes de alcanzar los 21 grados a las 04:00.

A medida que avanza la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 32 grados a las 15:00 horas, momento en el que se espera el calor más intenso del día. La tarde se presentará cálida, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 32 grados hasta las 20:00 horas, cuando comenzará a descender gradualmente hacia los 30 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando hasta un 64% en las primeras horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del oeste y suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de 10 km/h, aumentando a 14 km/h en la tarde. Esta brisa será especialmente notable durante las horas más calurosas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco.

No se prevén precipitaciones en el pronóstico, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Lucena vivirá un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y 17:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.