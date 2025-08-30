El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 22 grados entre las 02:00 y las 05:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para el mediodía, se anticipa que el termómetro alcance los 34 grados, alcanzando su punto máximo de 36 grados a las 17:00. Este calor será más intenso en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Lora del Río tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa en la mañana se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y descendiendo a un 57% hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad también disminuirá, alcanzando un 25% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. El ocaso se producirá a las 20:54, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por un ambiente despejado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.