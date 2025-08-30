El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados hacia las 17:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 53% a las 08:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica algo más cálida, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas de la ciudad.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:47. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.