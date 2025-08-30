El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 33 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 24% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento fresco será un aliado para quienes decidan salir a pasear o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de un día en la playa o en el campo. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:00 horas. La noche se presentará fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento agradable que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.