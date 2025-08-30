El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 24 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados hacia el amanecer.

A medida que avance la jornada, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados. Esta tendencia de calor se mantendrá hasta el atardecer, que se producirá a las 20:55 horas. La noche también se presentará despejada, con temperaturas que descenderán a 25 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa en el ambiente será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a un 30% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 10:00 horas, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo una velocidad constante que ayudará a refrescar el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará más placentera la experiencia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.